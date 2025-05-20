Высокие рейтинги украинского лидера Владимира Зеленского объясняются страхом жителей Украины. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире «Соловьев Live».

«Идет «держиморда» с камерой и спрашивает: «Ты любишь Зеленского?» Человек испуганно смотрит и думает: «Лучше скажу, что люблю», — отметил он.

Азаров подчеркнул, что никогда не поверит в украинские опросы, завышающие рейтинг Зеленского.

Он добавил, что в настоящее время Украина «находится в агонии».

В начале мая издание «Страна.ua» со ссылкой на опрос New Image Marketing Group писало, что в рейтинге доверия среди украинцев нынешний президент страны занимает третье место. Согласно его результатам, больше всего граждане Украины доверяют послу в Британии и экс-главкому ВСУ Валерию Залужному (70%), чуть меньшим доверием пользуется глава разведки Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) (65%), а Зеленский получил 58%.

В конце марта журнал The Economist со ссылкой на источники сообщил, что выборы главы государства на Украине могут пройти этим летом. Однако для начала избирательного процесса, как подчеркивает The Economist, необходимо отменить в стране военное положение. Источники расходятся во мнениях, когда именно это произойдет, но большинство утверждает, что Зеленский нацелен на лето.

Ранее в Британии заявили, что Зеленский одержим своим рейтингом.