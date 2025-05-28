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Лавров: РФ на встрече с Украиной настаивала на отмене законов о языке

Лавров: РФ в Стамбуле настаивала на отмене дискриминационных законов на Украине
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Россия во время переговоров в Стамбуле настаивала на отмене дискриминационных законов на Украине и продолжит это делать на следующем раунде. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время XIII Международной встречи высоких представителей по вопросам безопасности, передает «Интерфакс».

«На этих переговорах, 16 мая в Стамбуле, мы настаивали на отмене этих дискриминационных законов (по ограничению русского языка — «Газета.Ru»), будем продолжать это делать на следующем раунде прямых переговоров, о котором мы объявим в самое ближайшее время», — сказал Лавров.

Помимо ограничения русского языка, отметил Лавров, на Украине есть еще одна первопричина конфликта — желание вступить в НАТО.

20 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинская делегация на переговорах в Стамбуле говорила на русском языке. При этом вступительное слово переговорщики со стороны Украины зачитали на английском, добавила дипломат.

Ранее в офисе Зеленского заявили, что недовольны переговорами в Стамбуле.

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