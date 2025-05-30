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Суд в США приостановил запрет на прием иностранных студентов в Гарвард

Bloomberg: суд блокировал запрет Трампа на прием иностранных студентов в Гарвард
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Ann Wang/Reuters

Федеральный суд США в Бостоне приостановил запрет Трампа на прием иностранных студентов Гарвардским университетом. Об этом сообщает Bloomberg.

Окружной судья США Эллисон Берроуз заявила, что она продлит временную паузу, которую установила на прошлой неделе. По ее словам, будет вынесен новый приказ на основе отзывов юристов обеих сторон.

«Продление временной блокировки даст некоторую защиту иностранным студентам, которые беспокоятся о приезде сюда», — заявила Берроуз.

25 мая Трамп заявил, что Гарвардский университет должен предоставить данные по обучающимся в нем иностранным студентам. Кроме того, американский лидер заявил, что Гарварду стоит перестать требовать финансирования со стороны правительства США. По его словам, в распоряжении университета находится $52 млн.

Позднее Белый дом приостановил проведение новых собеседований для выдачи студенческих виз иностранцам, связанным с Гарвардом.

22 мая Гарвардский университет был лишен лицензии на прием иностранных студентов, что фактически означало блокировку их въезда в страну. Учебное заведение немедленно отреагировало, подав в суд на федеральное правительство, и уже 23 мая суд временно приостановил действие спорного решения.

Ранее Белый дом дал понять, что может применить против Гарварда административные меры.

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