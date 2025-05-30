Небензя назвал условие для прекращения огня на Украине

Россия в «принципиальном плане» готова рассмотреть возможность режима прекращения огня на Украине, но должны быть встречные шаги Киева. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя, пишет РИА Новости.

«В принципиальном плане мы готовы рассмотреть возможность установления режима прекращения огня, который в дальнейшем позволил бы выйти на устойчивое разрешение первопричин конфликта», — отметил он и обратил внимание на необходимость встречных шагов Украины.

На время перемирия нужно, чтобы страны Запада прекратили поставки Киеву вооружений и чтобы Украина остановила мобилизацию, добавил Небензя.

Российская делегация отправилась в Турцию для проведения второго раунда переговоров по Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. К продолжению диалога дипломаты будут готовы утром в понедельник, 2 июня. Как уточнил пресс-секретарь президента, стороны обсудят проекты меморандумов России и Украины с их видением прекращения огня. Что известно о продолжении переговорного процесса — в материале «Газеты.Ru».

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Киеве заявил, что Украина хочет увидеть документ с изложением предложений России по мирному соглашению, прежде чем направит делегацию в Стамбул для двусторонних переговоров. По информации Reuters, Сибига не стал подтверждать, примет ли украинская делегация участие в переговорах в Стамбуле.

Ранее Кулеба объяснил нежелание заключать мир с Россией.