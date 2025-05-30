Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель раскритиковала канцлера Германии Фридриха Мерца, обвинив его в неэффективной трате бюджетных средств на поддержку Украины. Об этом пишет немецкое издание Bild.

«Устоявшиеся партии превратили Германию в зону опасности для ее граждан. Граждане страдают от массовой миграции, роста преступности, высоких налогов и цен на энергоносители, инфляции и разрушения благосостояния», — заявила политик.

Вайдель добавила, что оказывая поддержку Украине, Мерц «выбрасывает деньги немецких налогоплательщиков в окно», тратя их на Украину, тогда как сами граждане ФРГ ежедневно сталкиваются «с насилием со стороны завезенных мигрантов», а также «находятся под угрозой исламского терроризма».

Накануне депутат бундестага от партии АдГ Штеффен Котре заявил, что Германия и Европа в целом находятся в зависимости от постоянных поставок энергетических ресурсов, поэтому им необходимо установить доверительный диалог с Россией.

2 мая контрразведка ФРГ признала АдГ правоэкстремистской, заявив, что члены партии «несправедливо относятся к меньшинствам», в том числе не признают мусульманских эмигрантов равноправными членами общества. Позже АдГ оспорила это решение в суде.

Ранее Мерц ввел запрет для своих однопартийцев.