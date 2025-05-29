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В ФРГ захотели установить доверительный диалог с Россией

Депутат АдГ Котре: ФРГ и Европе нужен доверительный диалог с Россией
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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Германия и Европа в целом находятся в зависимости от постоянных поставок энергетических ресурсов, поэтому им необходимо установить доверительный диалог с Россией. Об этом заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре, передает РИА Новости.

По его словам, раньше в отношениях Германии с Россией было доверие и обмен мнениями. Страны поддерживали экономические отношения, в том числе в вопросе поставок энергоресурсов, от которых зависят и ФРГ, и вся Европа, напомнил он.

«Поэтому мне хочется сделать всё возможное, чтобы мы снова смогли выстроить необходимое доверие друг к другу и вновь сотрудничать в этих сферах», — подчеркнул Котре.

Депутат убежден, что для восстановления доверия между Берлином и Москвой необходимо поддерживать диалог. Это поможет избежать конфликтов в будущем.

До этого депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что РФ может вступить в конфликт с ФРГ в случае передачи Киеву ракет Taurus. По его словам, Россия будет вынуждена ответить на такой акт агрессии со стороны Германии.

Ранее Медведев назвал Мерца «последышем воевавших в Вермахте родственников».

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