Фридрих Мерц ввел запрет для своих однопартийцев

Канцлер ФРГ и лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц запретил однопартийцам выражать мнение по возможному запрету правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на источники.

«Никто не должен высказываться на эту тему — таково было его указание», — говорится в публикации.

По данным источников издания, причиной этого запрета является то, что Мерц считает доказательства, согласно которым АдГ признали правоэкстремистской партией, недостаточными для ее юридического запрета.

В то же время блок ХДС/ХСС не планирует поддерживать кандидатов от АдГ на посты председателей парламентских комитетов, хотя эти должности распределяются в соответствии с количеством мест в бундестаге. В Bild отметили, что у АдГ их 151 из 630.

2 мая контрразведка ФРГ признала АдГ правоэкстремистской, заявив, что члены партии «несправедливо относятся к меньшинствам», в том числе не признают мусульманских эмигрантов равноправными членами общества. Позже АдГ оспорила это решение в суде.

На эту тему в ФРГ проводили опрос населения, который показал, что более половины немцев (53%) поддерживают идею запрета АдГ. Опрошенные высказались за подачу соответствующего запроса в Федеральный конституционный суд. Против запрета партии выступили 38% респондентов.

Ранее в Берлине тысячи человек вышли на демонстрацию за запрет АдГ.