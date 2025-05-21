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В Молдавии высказались о продлении домашнего ареста Гуцул

Адвокат Морару: решение о продлении домашнего ареста Гуцул незаконно
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Дмитрий Осматеско/РИА Новости

Решение суда о продлении домашнего ареста главе Гагаузии Евгении Гуцул незаконно и не учитывает аргументы защиты. Об этом заявил адвокат Сергей Морару после заседания Апелляционной палаты Кишинева, передает РИА Новости.

«Нет никаких оснований держать госпожу Гуцул под домашним арестом или применять к ней меры пресечения. <...> Да, правду можно скрыть месяц, два, три, ссылаясь на необходимость следствия, но бесконечно — нет», — сказал он.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию. Главе Гагаузии предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии, которые проходили в 2023 году. Кроме того, политика обвинили в незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов.

Глава автономии вину не признает и считает дело против нее политическим преследованием. 9 апреля суд Кишинева освободил политика из СИЗО и направил под домашний арест.

По мнению Морару, уголовные дела в отношении Гуцул могут быть использованы для того, чтобы получить контроль над гагаузской автономией.

Ранее защита Гуцул оспорила продление домашнего ареста.

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