Минюст США опубликовал документ, инициирующий снятие санкций с главы «Ростеха»

Минюст США опубликовал документ, инициирующий процедуру снятия санкций с генерального директора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

По данным собеседника агентства, решение может быть обусловлено планами американской стороны по восстановлению делового сотрудничества.

В пресс-службе «Ростеха» заявили, что поддерживают усилия США по снятию ограничений с руководства корпорации. Это создаст условия для возобновления партнерства, считают в компании.

Чемезов попал под санкции США в марте 2022 года. 21 июля против главы «Ростеха» санкции ввел Евросоюз.

27 марта текущего года Чемезов заявил, что санкции открыли России второе дыхание, сделали производителей креативнее и быстрее.

Ранее сообщалось, что США предлагают снять санкции с России и признать Крым де-юре.