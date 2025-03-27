Глава «Ростеха» назвал санкции окном возможностей для России

Санкции открыли России второе дыхание, сделали производителей креативнее и быстрее, заявил в интервью изданию «Эксперт» генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

По словам главы госкорпорации, введенные против России санкции стали для страны окном возможностей.

Говоря о влиянии санкций на «Ростех», Сергей Чемезов отметил, что предприятия госкорпорации давно адаптировались к новым условиям и продолжают развиваться.

«По итогам 2024 года у нас будет существенный рост выручки, в том числе от реализации гражданских продуктов. Конкретные цифры назовем чуть позже, когда отчетность будет утверждена официально», — заявил он.

Отвечая на вопрос о перспективах обеспечения технологического суверенитета страны, Чемезов сказал, что абсолютно все заместить невозможно, и это сейчас не требуется.

Он подчеркнул, что под некоторые виды продукции в России нет рынка, который обеспечил бы рентабельность их производства.

Задачей номер один глава «Ростеха» назвал переход на отечественную продукцию в критически важных секторах — оборонном, космическом комплексах, в авиации, энергетике, электронике и т. д.

Также Чемезов отметил, что ни одна страна не производит для самолетов все до последнего болта самостоятельно.

«Но опыт России показал, что мировое разделение труда — вещь очень ненадежная», — заявил он.

Отечественные самолеты должны иметь преференции на рынке, только так отрасль вернется к ситуации до 2022 года, убежден Чемезов.

«Гарантированно «взлететь» сейчас могут только проекты, имеющие госфинансирование. Но даже в такой ситуации о дорогостоящих инициативных проектах производители ухитряются не забывать», — добавил он.

Кроме того, Чемезов констатировал, что многие сейчас критикуют утильсбор и пошлины на ввоз иномарок. Но, если смотреть в будущее, только так можно создать условия для развития национального автопрома, полагает он.

Отвечая на вопрос, как строятся контакты с потенциальными зарубежными партнерами, Чемезов пояснил, что «Ростех» и сегодня не отказывается от участия в выставках за рубежом.

Комплексы семейства «Панцирь» показали высокую эффективность против ракет со сниженной радиолокационной сигнатурой — Storm Shadow, GMLRS и др. Истребитель Су-57 на сегодня единственный в мире подтвердил способность работать против современных систем ПВО, включая американский Patriot, добавил сказал Чемезов.