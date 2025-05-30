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Захарова оценила связь между переговорами в Стамбуле и приездом туда стран Запада

МИД: связи между поездкой стран Запада в Стамбул и переговорами РФ и Украины нет
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Максим Блинов/РИА Новости

Связи между поездкой в Стамбул представителей США, Великобритании, Германии и Франции и переговорами Москвы и Киева нет. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говорится на сайте ведомства.

«Каждый может путешествовать туда, куда пожелает. Однако мы не видим связи между перемещениями представителей указанных четырех государств и двусторонними российско-украинскими переговорами в Стамбуле», — заявила она.

По словам Захаровой, Россия — демократическое правовое государство, которое уважает универсальный правочеловеческий принцип свободы передвижения.

До этого спецпредставитель США по Украине Кит Келлог заявил что представители США, Евросоюза и Британии соберутся в Стамбуле, чтобы обсудить мирное урегулирование на Украине. Он уточнил, что встреча должна произойти в турецком городе в понедельник, 2 июня.

28 мая Владимир Мединский и Рустем Умеров поговорили по телефону и обсудили место и время встречи российской и украинской делегаций для обмена меморандумами, в которых стороны изложат свое видение условий для прекращения боевых действий.

Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что Россия готова провести второй раунд переговоров в Стамбуле в понедельник, 2 июня. Со стороны Украины официального ответа на предложение пока не поступило. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стали известны детали меморандума Украины.

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