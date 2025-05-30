Представители США и ЕС-тройки встретятся в Стамбуле для обсуждения Украины

Представители Соединенных Штатов, Европейского союза (ЕС) и Британии соберутся в Стамбуле, чтобы обсудить мирное урегулирование на Украине. Об этом в эфире телеканала ABC News сообщил спецпредставитель США по Украине Кит Келлог.

Он уточнил, что встреча должна произойти в понедельник, 2 июня, в Стамбуле.

«И с нами будут те, кого мы называем ЕС-тройкой. Это советники по национальной безопасности от Германии, Франции и Великобритании», — заявил Келлог.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой Госдепа Соединенных Штатов Марко Рубио.

28 мая Владимир Мединский и Рустем Умеров поговорили по телефону и обсудили место и время встречи российской и украинской делегаций для обмена меморандумами, в которых стороны изложат свое видение условий для прекращения боевых действий. Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что Россия готова провести второй раунд переговоров в Стамбуле в понедельник, 2 июня. Украинская делегация своего ответа пока не дала. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп объяснил, почему не ужесточает санкции против России.