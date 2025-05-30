Бывший депутат Рады заявил, что на Украине «уже давным-давно» наступил дефолт

Дефолт на Украине наступил уже давно, Киев не способен самостоятельно обслуживать свой внешний долг, заявил «Газете.Ru» бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

«Если разобраться в украинских финансах, то дефолт наступил уже давным-давно. Украина самостоятельно не способна обслуживать свои внешние долги, обеспечивать бюджет на внутреннее потребление, еще и обеспечивать военный бюджет. Понятно, что порядка половины финансовых ресурсов, которые поступают или используются Украиной, это поступление извне», — подчеркнул он.

При этом власти Украины, по оценке бывшего депутата, не намерены признавать фактический дефолт страны, потому что это может еще сильнее ударить по финансовой системе государства. Кроме того, для них это «политически было бы неправильно», считает Килинкаров.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в конце мая подтвердило, что долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте находится на уровне RD (Restricted Default/ограниченного дефолта).

В агентстве отметили, что рейтинг останется неизменным, пока республика «не нормализует отношения со значительным большинством своих иностранных кредиторов».

До этого газета Financial Times писала, что Украине не удалось договориться с инвесторами о реструктуризации $2,6 млрд долга, Киев может в мае объявить дефолт.

Ранее экс-премьер Украины предупредил о возможном банкротстве страны.