Украине не удалось договориться с инвесторами о реструктуризации $2,6 млрд долга, Киев может в мае объявить дефолт. Об этом пишет британская газета Financial Times.
«Украина заявила в четверг, что ей не удалось достичь соглашения с держателями ее долга в размере 2,6 миллиарда долларов, что подорвало ее надежды на проведение реструктуризации до истечения срока выплаты в следующем месяце», — говорится в сообщении издания.
Отмечается, что в мае Украина должна выплатить $600 млн по ценным бумагам, которые привязаны к ВВП.
«Киеву придется решить, объявлять ли дефолт по платежу в размере около 600 млн долларов, который должен быть выплачен в конце мая», — пишет FT.
Как сообщает газета, министерство финансов Украины заявило, что «рассмотрит все доступные варианты».
До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Украина находится в «долговой кабале», она выплачивает долги своими гражданами и землей.
Ранее Зеленскому предсказали трудности при получении международных кредитов.