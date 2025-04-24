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Украина может в мае объявить дефолт из-за долгов

FT: Киев не смог договориться о реструктуризации долга, может объявить дефолт
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Alina Smutko/Reuters

Украине не удалось договориться с инвесторами о реструктуризации $2,6 млрд долга, Киев может в мае объявить дефолт. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Украина заявила в четверг, что ей не удалось достичь соглашения с держателями ее долга в размере 2,6 миллиарда долларов, что подорвало ее надежды на проведение реструктуризации до истечения срока выплаты в следующем месяце», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в мае Украина должна выплатить $600 млн по ценным бумагам, которые привязаны к ВВП.

«Киеву придется решить, объявлять ли дефолт по платежу в размере около 600 млн долларов, который должен быть выплачен в конце мая», — пишет FT.

Как сообщает газета, министерство финансов Украины заявило, что «рассмотрит все доступные варианты».

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Украина находится в «долговой кабале», она выплачивает долги своими гражданами и землей.

Ранее Зеленскому предсказали трудности при получении международных кредитов.

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