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Экс-премьер Украины предупредил о возможном банкротстве страны

Азаров: Украина может стать банкротом в случае остановки внешней помощи
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Александр Натрускин/РИА Новости

Украина станет банкротом в случае сворачивания внешней помощи. Об этом заявил бывший премьер-министр республики Николай Азаров в интервью, опубликованном в его Telegram-канале.

«Страна давно живет в состоянии дефолта, потому что все расчеты по обслуживанию долга, по возврату кредита осуществляются только лишь после прямых вливаний Запада», — подчеркнул политик.

По его словам, Украина не может жить без многомиллиардной финансовой поддержки. А экономика, которая, по сути, не работает в стране, выдержит ровно столько, сколько ее будут финансировать западные кураторы. Она обеспечивает примерно лишь четверть доходов, необходимых для бюджета.

Азаров также заявил, что государственный долг Украины «абсолютно нереален ни по обслуживанию, ни по возврату».

24 апреля стало известно, что Киев не смог договориться с инвесторами о реструктуризации $2,6 млрд долга. Из-за этого страна уже в мае может объявить дефолт.

Ранее Зеленскому предсказали трудности при получении международных кредитов.

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