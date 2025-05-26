В Екатеринбурге раненного на СВО разведчика оставили без выплат

Разведчик из Екатеринбурга 8 месяцев не мог добиться выплат за ранение на СВО

Командир-разведчик из Екатеринбурга, получивший ранение в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине, восемь месяцев не мог добиться страховых выплат, а позже еще и лишился зарплаты. Об этом рассказал в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

По его словам, разведчик получил несколько огнестрельных и осколочных ранений в прошлом году. После прохождения лечения в госпитале в сентябре военный направил документы для оформления страховых выплат. Однако за это время никакого сдвига не произошло: деньги на счет бойца так и не поступили, более того, в ноябре он перестал получать денежное довольствие.

Военнослужащий неоднократно обращался в воинскую часть, но результатов это не дало. Позже разведчик обратился за помощью к Иванову, тот направил документы в военную прокуратуру и помог восстановить права бойца.

Депутат заявил, что на данный момент военному выплатили деньги за ранение и погасили задолженность по зарплате.

До этого в Волгограде чиновники незаконно отказали многодетной матери участника СВО в досрочной выплате страховой пенсии.

Согласно законодательству, женщины, родившие трех детей и достигшие возраста 57 лет, при наличии страхового стажа не менее 15 лет, имеют право на досрочное получение страховой пенсии по старости. Однако чиновники отказались выполнять этого условие. Женщине пришлось обращаться в прокуратуру для решения вопроса.

Сотрудники надзорного органа проверку и признали, что права женщины были нарушены. Был подан иск в суд, его удовлетворили в полном объеме.

Ранее в Тюмени семьям 15 участников СВО отказали в выплатах.