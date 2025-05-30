Стало известно, когда Трамп примет решение по санкциям против РФ

Президент США Дональд Трамп планирует принять решение по новым антироссийским санкциям после результатов возможных российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня. Об этом сообщает Atlantic.
«Хотя Трамп в последние дни и говорил с помощниками о введении новых санкций против России, он хочет увидеть, что произойдет, когда представители с Украины и из России встретятся для проведения второго раунда переговоров», — говорится в материале.
Отмечается, что Трамп желает сделки по урегулированию на Украине, однако его слова о готовности США выйти из переговорного процесса следует воспринимать всерьез.
29 мая телеканал NBC сообщал, что у Трампа может не остаться выбора по вопросу санкций против России, если американский сенат примет законопроект о 500%-ных пошлинах на товары, импортируемые из стран, покупающих российскую нефть. В Белом доме опасаются того, что политика Трампа по урегулированию на Украине привела к «смелости Кремля».
Ранее в Европе заявили, что Трамп опасается одобрения сенатом санкций против РФ.