Стало известно, когда Трамп примет решение по санкциям против РФ

Atlantic: Трамп примет решение по санкциям против РФ после переговоров 2 июня

Президент США Дональд Трамп планирует принять решение по новым антироссийским санкциям после результатов возможных российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня. Об этом сообщает Atlantic.

«Хотя Трамп в последние дни и говорил с помощниками о введении новых санкций против России, он хочет увидеть, что произойдет, когда представители с Украины и из России встретятся для проведения второго раунда переговоров», — говорится в материале.

Отмечается, что Трамп желает сделки по урегулированию на Украине, однако его слова о готовности США выйти из переговорного процесса следует воспринимать всерьез.

29 мая телеканал NBC сообщал, что у Трампа может не остаться выбора по вопросу санкций против России, если американский сенат примет законопроект о 500%-ных пошлинах на товары, импортируемые из стран, покупающих российскую нефть. В Белом доме опасаются того, что политика Трампа по урегулированию на Украине привела к «смелости Кремля».

Ранее в Европе заявили, что Трамп опасается одобрения сенатом санкций против РФ.