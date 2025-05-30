Глава МИД Турции спрогнозировал сроки завершения конфликта на Украине

Мирное урегулирование на Украине возможно достичь в течение года. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передает телеканал TRT Haber.

«Либо мы позволим этой войне продолжаться, либо достигнем прочного мира в течение этого года», — сказал он.

До этого Фидан заявил, что Турция ведет консультации с Украиной по переговорам 2 июня в Стамбуле, о готовности к которым заявила Россия.

28 мая главы российской и украинской делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров поговорили по телефону и обсудили место и время встречи сторон для обмена меморандумами, в которых Москва и Киев изложат свое видение условий для прекращения боевых действий. Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что Россия готова провести второй раунд переговоров в Стамбуле в понедельник, 2 июня. Украинская делегация своего ответа пока не дала. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог назвал цели Москвы и Киева на предстоящем раунде переговоров.