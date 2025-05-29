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Медведев заявил о сопротивлении формированию многополярного мира

Медведев: принять формирование многополярного мира готовы не все
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Софья Сандурская/РИА Новости

Расширение военных альянсов в Евразии может спровоцировать опасное блоковое противостояние. Об этом сообщил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в обращении к участникам международных слушаний в Перми, передает ТАСС.

По словам Медведева, мир переходит к многополярной модели, где страны Востока и глобального Юга укрепляют суверенитет. Однако западные государства, «цепляющиеся за старое мироустройство», втягивают военные блоки в субрегионы Евразии, включая Азиатско-Тихоокеанский регион, создавая конфронтационные механизмы.

«Это может возродить холодную войну и разрушить глобальные производственно-технологические цепочки», — подчеркнул Медведев.

16 мая директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что многополярность в мире становится все более ощутимой на фоне деградации порядка, ориентированного на Запад. По его словам, «сегодня как никогда ранее налицо признаки деградации западноцентричного миропорядка».

Ранее в России допустили крах Запада.

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