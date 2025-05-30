Расширение НАТО на восток якобы «отвечает интересам» России. С таким утверждением на своей странице в соцсети X выступил глава МИД Чехии Ян Липавский.

«Расширение НАТО отвечает интересам безопасности России», — утверждает он.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

30 мая спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что США готовы прекратить расширение НАТО на восток, при этом вступление Украины в блок не обсуждается.

Келлог добавил, что как минимум четыре страны НАТО выступают против членства Украины в альянсе.

При этом 9 мая вице-премьер Украины Ольга Стефанишина утверждала, что на вступление республики в Североатлантический альянс согласились все страны НАТО. Она подчеркнула, что официально принятое решение зафиксировано в документах альянса.

Ранее на Украине признали выгоду НАТО от бесконечного конфликта с Россией.