Стефанишина: на вступление Украины в НАТО согласились все страны альянса

На вступление Украины в Североатлантический альянс согласились все страны НАТО. Об этом заявила украинская вице-премьер Ольга Стефанишина, пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Членство Украины необратимо», — отметила она.

Стефанишина подчеркнула, что официально принятое решение зафиксировано в документах альянса. Летом прошлого года все страны НАТО, включая США, заявили, что «другого варианта, кроме полноправного членства Украины, не существует», добавила она.

При этом в конце марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страну не готовы взять в НАТО. По его словам, Украина очень хочет вступить в Североатлантический альянс, так как «это решило бы много проблем».

Позже президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Украина никогда не вступит в Североатлантический альянс, и ее лидер Владимир Зеленский это понимает.

В апреле бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор сообщил, что российская спецоперация на Украине стала ответом на расширение НАТО. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал о последствиях продвижения альянса на восток. По его словам, Россия рассматривала вступление Украины в НАТО как прямую угрозу своей безопасности.

Ранее Зеленский заявил о желании создать украинское НАТО.