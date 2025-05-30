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На Украине признали выгоду НАТО в бесконечном конфликте с Россией

Telegraf: НАТО выгоден бесконечно продолжающийся конфликт Украины и России
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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Альянсу НАТО выгоден бесконечно продолжающийся конфликт Украины и России — так Североатлантический альянс получает время на собственное перевооружение, сообщает украинское издание Telegraf.

«Странам Североатлантического альянса выгодно, чтобы боевые действия в Украине продолжались, поскольку чем дольше Украина воюет против России, тем больше времени у членов альянса есть на обеспечение собственной безопасности. Сейчас страны НАТО не готовы к какому-либо вооруженному конфликту», — считает издание.

Утверждается, что Украина должна собственными силами, при поставках вооружений из ЕС, продолжать сдерживать Россию вплоть до 2029 года, когда должно завершиться перевооружение и увеличение европейских армий.

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый выразил недовольство этим планом в комментарии для издания. Он утверждает, что только членство Украины в НАТО стало бы компенсацией для Киева.

Однако специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу ABC News заявил, что обеспокоенность России по вопросу расширения НАТО на восток обоснована.

Поэтому, по словам Келлога, принятие Украины в НАТО полностью снято с повестки дня.

Ранее Зеленский назвал условие победы Путина над НАТО.

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