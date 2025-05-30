Власти США вознамерились узнать, кто управлял страной вместо Байдена

Сенат США проведет слушания, чтобы узнать, кто на самом деле управлял страной во время ухудшения здоровья бывшего президента Джо Байдена в период его пребывания на посту в период с 20 января 2021 года по 20 января 2025 года. Об этом заявил сенатор Эрик Шмитт, сообщается на его официальном сайте.

Отмечается, что Шмитт и сенатор Джон Корнин будут сопредседателями слушаний в судебном комитете сената. Слушания пройдут 18 июня.

В апреле этого года на митинге в Мичигане действующий президент США Дональд Трамп заявил, что Байден «едва ли был президентом» и при нем страной руководил «тот, кто управлял устройством для автоматической подписи документов».

Позднее Трамп обвинил в госизмене окружение Джо Байдена. По мнению республиканца, команда Байдена знала о его физических и умственных проблемах, но скрывала это.

Ранее СМИ сообщили, как помощники Байдена скрывали его оговорки.