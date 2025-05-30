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Опрос показал, сколько граждан доверяют Путину

ФОМ: Путину доверяет 81% россиян
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину доверяет 81% граждан. Это следует из данных опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ), они опубликованы на сайте.

Об отсутствии доверия к президенту заявили 10% участвующих в опросе, еще 9% не определились с ответом. Кроме того, 82% опрошенных граждан ответили, что Путин хорошо выполняет обязанности президента. Отрицательно о его деятельности высказались 7% опрошенных, 11% ответить не смогли.

Уточняется, что опрос проводили с 23 по 25 мая в 97 населенных пунктах 51 региона РФ. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных составляет не более 3,6%.

До еженедельный опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что 81,2% россиян доверяют президенту Путину.

При этом степень одобрения деятельности президента за неделю выросла на 0,9% и составила 79,2%. Работу премьер-министра и правительства России одобряет почти на треть россиян меньше — рейтинг Михаила Мишустина за неделю снизился на 0,6% — до 53,5%, а уровень одобрения работы правительства составил 52,7% и за неделю вырос на 0,1%.

Ранее журналист рассказала о реакции вагнеровцев на слова Путина о мятеже.

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