На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Политолог рассказал об обещании Путина Трампу

Марков: Путин обещал Трампу не начинать летнее наступление, пока идут переговоры
close
Reuters

Армия России «просто ждет» в преддверии вероятного наступления на позиции ВСУ на фронте, поскольку президент России Владимир Путин якобы «обещал» американскому коллеге Дональду Трампу не осуществлять наступления во время мирных переговоров. Об этом в своем Telegram-канале заявил политолог Сергей Марков.

«Считается (на Украине – «Газета.Ru»), что армия России просто ждёт, потому что Путин обещал Трампу не делать наступления во время мирных переговоров», — подчеркнул он.

Как отметил Марков, на Украине считают, что армия России подготовлена к летнему наступлению. В Киеве рассматривают вероятными три направления удара: на Сумскую область, юг ДНР и Запорожье.

При этом американская газета The New York Times писала, что подразделения Вооруженных сил России, вероятно, уже начали летнее наступление на Украине.

Издание добавило, что Россия может использовать сезон сухой погоды, считающийся более благоприятным для наступления, чтобы усилить свои позиции на переговорах.

Ранее Зеленский заявил, что Россия готовит новые наступательные операции.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами