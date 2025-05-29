Политолог рассказал об обещании Путина Трампу

Армия России «просто ждет» в преддверии вероятного наступления на позиции ВСУ на фронте, поскольку президент России Владимир Путин якобы «обещал» американскому коллеге Дональду Трампу не осуществлять наступления во время мирных переговоров. Об этом в своем Telegram-канале заявил политолог Сергей Марков.

«Считается (на Украине – «Газета.Ru»), что армия России просто ждёт, потому что Путин обещал Трампу не делать наступления во время мирных переговоров», — подчеркнул он.

Как отметил Марков, на Украине считают, что армия России подготовлена к летнему наступлению. В Киеве рассматривают вероятными три направления удара: на Сумскую область, юг ДНР и Запорожье.

При этом американская газета The New York Times писала, что подразделения Вооруженных сил России, вероятно, уже начали летнее наступление на Украине.

Издание добавило, что Россия может использовать сезон сухой погоды, считающийся более благоприятным для наступления, чтобы усилить свои позиции на переговорах.

Ранее Зеленский заявил, что Россия готовит новые наступательные операции.