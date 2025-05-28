Лавров напомнил Германии о крахе на фоне ее втягивания в конфликт

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Германия прямо втягивается в конфликт с Россией на Украине. Так он прокомментировал в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца, разрешившего Киеву бить по РФ дальнобойным оружием.

Министр подчеркнул, что РФ проверит данные о снятии ограничений ФРГ на дальность ракет для Украины, а также информацию о финансировании производства ракет любой дальности на Украине.

«И то, и другое — нагнетание напряженности, поддержка войны. Германия прямо втягивается в эту войну», — сказал Лавров.

Он также добавил, что этими своими действиями Германия «сползает» к той плоскости, к которой двигалась уже пару раз в прошлом веке и потерпела «крах».

26 мая Фридрих Мерц заявил, что ФРГ, Британия, Франция и США разрешили Украине наносить удары дальнобойным оружием по российской территории.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эти слова Мерца, заявил, что они решительным образом диссонируют с мирными усилиями России, а также могут помешать тому хрупкому мирному процессу, которого удалось на данный момент достичь.

Ранее в Германии пообещали Украине военную поддержку на сумму €5 млрд.