На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров напомнил Германии о крахе на фоне ее втягивания в конфликт

Лавров: Германия прямо втягивается в военный конфликт на Украине
close
Кирилл Зыков/РИА Новости

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Германия прямо втягивается в конфликт с Россией на Украине. Так он прокомментировал в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца, разрешившего Киеву бить по РФ дальнобойным оружием.

Министр подчеркнул, что РФ проверит данные о снятии ограничений ФРГ на дальность ракет для Украины, а также информацию о финансировании производства ракет любой дальности на Украине.

«И то, и другое — нагнетание напряженности, поддержка войны. Германия прямо втягивается в эту войну», — сказал Лавров.

Он также добавил, что этими своими действиями Германия «сползает» к той плоскости, к которой двигалась уже пару раз в прошлом веке и потерпела «крах».

26 мая Фридрих Мерц заявил, что ФРГ, Британия, Франция и США разрешили Украине наносить удары дальнобойным оружием по российской территории.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эти слова Мерца, заявил, что они решительным образом диссонируют с мирными усилиями России, а также могут помешать тому хрупкому мирному процессу, которого удалось на данный момент достичь.

Ранее в Германии пообещали Украине военную поддержку на сумму €5 млрд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами