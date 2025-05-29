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В Италии рассказали о предупреждении Лаврова для всей Европы

L'AntiDiplomatico: Лавров словами о крахе Германии предупредил всю Европу
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров заявлением о скатывании Германии к краху сделал предупреждение всей Европе. Об этом пишет итальянское издание l'AntiDiplomatico.

«Больше похоже на историческое предупреждение, адресованное не только Берлину, но и всей Европе, которая сегодня вновь рискует оказаться втянутой в чужие войны», — говорится в сообщении издания.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Германия прямо втягивается в конфликт с Россией на Украине. Так он прокомментировал в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца, разрешившего Киеву бить по РФ дальнобойным оружием.

Он также добавил, что этими своими действиями Германия «сползает» к той плоскости, к которой двигалась уже пару раз в прошлом веке и потерпела «крах».

Ранее в Германии пообещали Украине военную поддержку на сумму €5 млрд.

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