На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Чехии предупредили Украину о риске потери новых территорий

Политолог Крейчи: Украина может потерять еще несколько областей
close
Depositphotos

Украина может потерять еще несколько областей при наступлении российских войск. Об этом заявил чешский политолог Оскар Крейчи в интервью изданию Parlamentní listy.

«Если сегодня Украина теряет четыре региона, если русские продолжат [наступление], Украина потом потеряет шесть или семь [областей]», — сказал эксперт.

Крейчи добавил, что, скорее всего, Украина может лишиться Харьковской и Одесской области. По словам политолога, это связано с тем, что наступление российских войск не остановить.

15 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что изменения в позиции России по Украине по сравнению с 2022 годом есть. Дипломат отметила, что территория республики уменьшается каждый раз, когда киевский режим срывает переговорный процесс.

19 мая чрезвычайный и полномочный посол Украины Лана Зеркаль заявила, что территории республики не стали красными линиями на переговорах. Дипломат выразила мнение, что основными темами на переговорах являются сохранение армии и государственности.

Ранее Лавров рассказал о позиции властей США по поводу территорий Украины.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами