Политолог Крейчи: Украина может потерять еще несколько областей

Украина может потерять еще несколько областей при наступлении российских войск. Об этом заявил чешский политолог Оскар Крейчи в интервью изданию Parlamentní listy.

«Если сегодня Украина теряет четыре региона, если русские продолжат [наступление], Украина потом потеряет шесть или семь [областей]», — сказал эксперт.

Крейчи добавил, что, скорее всего, Украина может лишиться Харьковской и Одесской области. По словам политолога, это связано с тем, что наступление российских войск не остановить.

15 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что изменения в позиции России по Украине по сравнению с 2022 годом есть. Дипломат отметила, что территория республики уменьшается каждый раз, когда киевский режим срывает переговорный процесс.

19 мая чрезвычайный и полномочный посол Украины Лана Зеркаль заявила, что территории республики не стали красными линиями на переговорах. Дипломат выразила мнение, что основными темами на переговорах являются сохранение армии и государственности.

Ранее Лавров рассказал о позиции властей США по поводу территорий Украины.