Келлог прокомментировал обеспокоенность РФ расширением НАТО

Келлог: беспокойство России по вопросу расширения НАТО на восток обоснованно

Обеспокоенность России по вопросу расширения НАТО на восток обоснована. Об этом заявил специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу ABC News.

«Это справедливое опасение. Мы неоднократно говорили, что вопрос присоединения Украины к НАТО не обсуждается», — сказал спецпредставитель.

Келлог добавил, что аналогичную позицию разделяют ряд других стран — участниц альянса.

9 мая вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что на вступление республики в Североатлантический альянс согласились все страны НАТО. Она подчеркнула, что официально принятое решение зафиксировано в документах альянса.

27 мая профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что НАТО является не посредником, а прямым участником российско-украинского конфликта. Эксперт отметил, что расширение Североатлантического альянса спровоцировало конкуренцию в сфере безопасности и, соответственно, конфликт на Украине.

Ранее Зеленский назвал условие победы Путина над НАТО.