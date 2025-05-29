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Вучич заявил, что обсуждал с Путиным данные о поставках оружия Киеву

Вучич рассказал, что 9 мая обсудил с Путиным данные о поставках оружия Киеву
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Сергей Бобылев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Президент Сербии Александар Вучич рассказал, что обсуждал данные о поставках сербскими предприятиями вооружений Украине с российским коллегой Владимиром Путиным в ходе визита в Москву 9 мая. Об этом пишет РИА Новости.

«Я об этом говорил с президентом Путиным в присутствии нескольких человек из обеих делегаций и говорил с ним об этом наедине. Я не раскрывал бы детали нашего разговора», — сказал Вучич.

По его словам, итогом встречи стало создание совместной с РФ рабочей группы, которая должна была найти факты поставок.

Вучич также заявил, что будет блокировать сделки, если будет вероятность отправки сербских боеприпасов в распоряжение ВСУ.

29 мая российская разведка заявила, что Сербия — дружественная РФ страна — снабжает Украину боеприпасами, несмотря на декларируемый нейтралитет. Сербские компании используют фальшивые документы, чтобы скрыть информацию о получателе и назначении груза. В СВР назвали подобные действия «выстрелом в спину».

Ранее Рогов сравнил многовекторность Вучича с беспорядочными половыми связями.

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