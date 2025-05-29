В Госдуме призвали всерьез относиться к нахождению Мединского в базе «Миротворец»

Необходимо отнестись всерьез к включению помощника президента России, главы российской делегации на переговорах с Киевом Владимира Мединского в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия «Родина») в беседе с РИА Новости.

«К таким новостям точно следует относиться всерьез», — отметил он.

Журавлев подчеркнул, что этот ресурс близок к украинскому МВД и напрямую контролируется администрацией президента Украины Владимира Зеленского.

29 мая стало известно, что членам семьи Мединского начали поступать угрозы с Украины. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту, а позже политика внесли в базу данных «Миротворца». В Госдуме предположили, что это может быть частью плана по срыву мирных переговоров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Второй раунд российско-украинских мирных переговоров может пройти в Стамбуле 2 июня — с таким предложением выступила Москва. При этом Киев отказывается принимать предложение о встрече, пока Кремль не предоставит свою версию меморандума об условиях прекращения огня. Состоятся ли переговоры в ближайшее время и в чем их главная проблема — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Умеров передал Мединскому украинский меморандум.