На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Анкара не стала комментировать участие своих представителей в переговорах РФ и Украины

Анкара не прокомментировала свое участие в переговорах РФ и Украины
close
Depositphotos

Анкара отказалась комментировать возможное участие своих представителей в переговорах России и Украины в Стамбуле 2 июня. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«В случае необходимости соответствующие наши ведомства обнародуют эту информацию», — отметил собеседник агентства.

Незадолго до этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Москва рискует оказаться в невыгодной позиции на переговорах из-за недостаточной гибкости. По словам политика, Украина и европейские страны «оперативно поддержали» призыв Дональда Трампа к прекращению огня, тогда как Россия не демонстрирует аналогичной уступчивости.

Второй раунд российско-украинских мирных переговоров может пройти в Стамбуле 2 июня — с таким предложением выступила Москва. При этом Киев отказывается принимать предложение о встрече, пока Кремль не предоставит свою версию меморандума об условиях прекращения огня. Состоятся ли переговоры в ближайшее время и в чем их главная проблема — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали цели второго раунда переговоров по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры в Стамбуле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами