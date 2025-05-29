Анкара не стала комментировать участие своих представителей в переговорах РФ и Украины

Анкара не прокомментировала свое участие в переговорах РФ и Украины

Анкара отказалась комментировать возможное участие своих представителей в переговорах России и Украины в Стамбуле 2 июня. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«В случае необходимости соответствующие наши ведомства обнародуют эту информацию», — отметил собеседник агентства.

Незадолго до этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Москва рискует оказаться в невыгодной позиции на переговорах из-за недостаточной гибкости. По словам политика, Украина и европейские страны «оперативно поддержали» призыв Дональда Трампа к прекращению огня, тогда как Россия не демонстрирует аналогичной уступчивости.

Второй раунд российско-украинских мирных переговоров может пройти в Стамбуле 2 июня — с таким предложением выступила Москва. При этом Киев отказывается принимать предложение о встрече, пока Кремль не предоставит свою версию меморандума об условиях прекращения огня. Состоятся ли переговоры в ближайшее время и в чем их главная проблема — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали цели второго раунда переговоров по Украине.