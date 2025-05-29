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Турция ожидает делегации России и Украины на переговорах в Стамбуле на следующей неделе

Турция подтвердила готовность принять делегации РФ и Киева на следующей неделе
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МИД России

Анкара подтвердила готовность принять делегации России и Украины для переговоров в Стамбуле на предстоящей неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию президента Турции Тайипа Эрдогана.

«Мы ожидаем делегации России и Украины в Стамбуле на следующей неделе», — заявила турецкая сторона.

Также в администрации Эрдогана заявили, что переговоры России и Украины помогут прекратить огонь и установить мир. Там добавили, что двери Турции всегда открыты.

Второй раунд российско-украинских мирных переговоров может пройти в Стамбуле 2 июня — с таким предложением выступила Москва. При этом Киев отказывается принимать предложение о встрече, пока Кремль не предоставит свою версию меморандума об условиях прекращения огня. Состоятся ли переговоры в ближайшее время и в чем их главная проблема — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава МИД Турции предупредил о рисках для России из-за позиции на переговорах.

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Переговоры в Стамбуле
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