В Турции понадеялись, что переговоры РФ и Украины помогут прекратить огонь

Переговоры России и Украины в Стамбуле помогут прекратить огонь и установить мир. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Мы рассчитываем, что стороны вновь соберутся в Стамбуле для проведения переговоров, которые послужат обеспечению прекращения огня и устойчивому миру в регионе», — отметил собеседник агентства.

В администрации Эрдогана добавили, что двери Турции всегда открыты.

Незадолго до этого председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин заявил, что России нужны стратегическая стабильность и нейтральный статус Украины. Он пояснил, что даже вокруг переговоров в Стамбуле «идет большая игра», но российская сторона терпелива.

Второй раунд российско-украинских мирных переговоров может пройти в Стамбуле 2 июня — с таким предложением выступила Москва. При этом Киев отказывается принимать предложение о встрече, пока Кремль не предоставит свою версию меморандума об условиях прекращения огня. Состоятся ли переговоры в ближайшее время и в чем их главная проблема — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова раскрыла состав российской делегации на переговорах в Стамбуле.