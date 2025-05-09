В Японии высказались о сотрудничестве РФ и КНР в военной сфере

Япония утверждает, что военное сотрудничество РФ и КНР угрожает ее безопасности

Министерство обороны Японии в Белой книге за текущий год укажет, что военное сотрудничество РФ и КНР вызывает серьезные опасения у властей страны. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на проект ежегодного доклада японского военного ведомства.

По информации журналистов, в том числе в документе будет идти речь об усиливающемся взаимодействии Пекина и Москвы в военной сфере. Это сотрудничество будет охарактеризовано как «причина серьезной обеспокоенности Токио с точки зрения безопасности».

Также в Белую книгу за 2025 год планируют включить фразу о том, что РФ и КНР якобы организуют «кибернетические атаки на государственном уровне».

8 мая президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместное заявление по теме глобальной стратегической стабильности. В частности, в нем Москва и Пекин призывают Токио извлечь уроки «из бесчеловечных страниц собственной истории» и отмежеваться от милитаризма.

Позже это требование прокомментировал генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси. Он сообщил, что власти страны категорически не согласны с обвинениями в милитаризме.

Ранее японский депутат прокомментировал освобождение Курской области.