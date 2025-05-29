Путин рассказал об отношении Синдзо Абэ к России

Экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ сделал много для восстановления отношений Токио и Москвы, заявил на встрече с вдовой Абэ Акиэ президент РФ Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

«Ваш муж очень много сделал для развития российско-японских отношений. <...> Видел, что он искренне стремился к полному восстановлению российско-японского сотрудничества и многое для этого делал», — сказал российский лидер.

Он отметил, что имел хорошие личные отношения с Абэ и хорошо помнит, как экс-премьер приглашал его в Японию.

Абэ не стало 8 июля 2022 года после совершенного на него покушения. Нападавшим оказался Тэцуя Ямагами, служивший в японских ВМС. Злоумышленник подозревал Абэ в связях с религиозной организацией «Церковь объединения», которая, по утверждениям Ямагами, стала причиной разорения его семьи — мать Ямагами делала регулярные пожертвования в пользу организации.

Ранее в Японии высказались о сотрудничестве РФ и КНР в военной сфере.