США сообщат, если Трамп направит своего представителя на переговоры в Стамбул

Соединенные Штаты Америки сообщат, если глава Белого дома Дональд Трамп примет решение направить своего представителя на переговоры Москвы и Киева в Стамбул. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге, пишет РИА Новости.

«Мы сообщим, если президент решит направить представителя», — отметила она.

Незадолго до этого председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин заявил, что России нужны стратегическая стабильность и нейтральный статус Украины. Он пояснил, что даже вокруг переговоров в Стамбуле «идет большая игра», но российская сторона терпелива.

Второй раунд российско-украинских мирных переговоров может пройти в Стамбуле 2 июня — с таким предложением выступила Москва. При этом Киев отказывается принимать предложение о встрече, пока Кремль не предоставит свою версию меморандума об условиях прекращения огня. Состоятся ли переговоры в ближайшее время и в чем их главная проблема — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова раскрыла состав российской делегации на переговорах в Стамбуле.