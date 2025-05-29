Лавров заявил, что действия США ликвидируют возможность создания палестинского государства

Соединенные Штаты Америки своими действиями на Ближнем Востоке ликвидируют возможность создания палестинского государства. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

«Соединенные Штаты безоговорочно, хотя иногда и выступают с какой-то критикой, но поддерживают действия Израиля, по сути дела, по ликвидации всех перспектив, всех надежд на создание палестинского государства», — отметил он.

Лавров добавил, что ситуация на Ближнем Востоке развивается драматично.

Незадолго до этого стало известно, что новый план США по урегулированию ситуации в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС предусматривает 60 дней прекращения огня и освобождение 10 заложников. По информации The Times of Israel, также этот план предполагает возобновление поставки гуманитарной помощи жителям анклава со стороны ООН. По словам источника издания, документ не содержит обещаний от Израиля «закончить войну».

18 мая армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа в рамках операции «Колесницы Гедеона». По данным ЦАХАЛ, эти действия направлены против «террористических организаций, расположенных в Газе».

Ранее сотни тысяч жителей сектора Газа покинули свои дома из-за ударов Израиля.