На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Лавров заявил, что действия США ликвидируют возможность создания палестинского государства

Лавров: Вашингтон ликвидирует возможность создания палестинского государства
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Соединенные Штаты Америки своими действиями на Ближнем Востоке ликвидируют возможность создания палестинского государства. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

«Соединенные Штаты безоговорочно, хотя иногда и выступают с какой-то критикой, но поддерживают действия Израиля, по сути дела, по ликвидации всех перспектив, всех надежд на создание палестинского государства», — отметил он.

Лавров добавил, что ситуация на Ближнем Востоке развивается драматично.

Незадолго до этого стало известно, что новый план США по урегулированию ситуации в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС предусматривает 60 дней прекращения огня и освобождение 10 заложников. По информации The Times of Israel, также этот план предполагает возобновление поставки гуманитарной помощи жителям анклава со стороны ООН. По словам источника издания, документ не содержит обещаний от Израиля «закончить войну».

18 мая армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа в рамках операции «Колесницы Гедеона». По данным ЦАХАЛ, эти действия направлены против «террористических организаций, расположенных в Газе».

Ранее сотни тысяч жителей сектора Газа покинули свои дома из-за ударов Израиля.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами