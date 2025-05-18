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Сотни тысяч жителей сектора Газа покинули свои дома из-за ударов Израиля

За двое суток более 300 тыс. жителей Газы вынуждены были покинуть свои дома
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Mohammed Salem/Reuters

Удары Израиля по территории сектора Газа за последние двое суток вынудили более 300 тысяч жителей анклава покинуть свои дома. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Газы.

«Полностью или частично разрушено более 1000 единиц жилья, принудительно перемещены более 300 тысяч граждан», — отмечается в заявлении.

Сейчас беженцы движутся в сторону города Газа, где нет необходимой инфраструктуры для их размещения.

По словам властей, Израиль «наносит удары по всему, что движется» на севере анклава. Израильские беспилотники сожгли сотни предназначенных для беженцев палаток в лагере Джебалия, городе Бейт-Лахия и других населенных пунктах.

Накануне Израиль начал новую масштабную операцию «Колесницы Гидеона» в секторе Газа.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против палестинского движения ХАМАС и удары по сектору Газа, где с 19 января действовал режим прекращения огня. Действия израильской армии стали ответом на отказ движения от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его.

Ранее сообщалось, что движение ХАМАС вернулось к переговорам после начала масштабной операции Израиля в Газе.

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