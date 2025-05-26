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В США узнали о плане Израиля по захвату большей части сектора Газа за пару месяцев

Bloomberg: Израиль планирует переселить все население сектора Газа в три района
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Amir Cohen/Reuters

Израиль намерен взять под контроль 75% территории сектора Газа за два месяца и переселить его жителей в три специально отведенных района в рамках нового военного наступления на прибрежную полосу. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным американского агентства, все население (2,1 млн. человек) сектора Газа, общая площадь которого составляет всего 226 км, будет направлено в три района, составляющие 25% территории: южный район Маваси на юге, центральную часть Газы и город Газа на севере.

По словам израильских военных, в настоящее время их войска и танки контролируют около 40% территории сектора.

18 мая армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа в рамках операции «Колесницы Гедеона». Сообщалось, что военные действия направлены против «террористических организаций, расположенных в Газе».

19 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иерусалим будет контролировать всю территорию сектора Газа и не позволит ХАМАС «разграблять гуманитарную помощь».

Ранее США призвали Израиль отложить операцию в Газе ради переговоров.

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