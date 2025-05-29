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В МИД Украины ушли от ответа на вопрос, поедут ли на переговоры с Россией

Спикер МИД Украины Тихий не ответил, поедут ли украинцы на переговоры 2 июня
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Murat Gok/AP

Представитель МИД Украины Георгий Тихий не ответил напрямую на вопрос о том, поедут ли представители Киева на переговоры с Россией 2 июня в Турцию, спикер при этом напомнил российской стороне о том, что Украина ждет текст меморандума об урегулировании. Трансляция брифинга была представлена в соцсети X.

«Мы ожидаем все еще получить документ... который они подготовили для этой встречи», — отметил он.

Представитель украинского МИД так и не дал прямого ответа на вопрос о планах делегации Украины поехать на переговоры 2 июня в Турцию, несмотря на то что ему задавали этот вопрос несколько раз.

28 мая Сергей Лавров сообщил, что второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта может состояться в Стамбуле 2 июня.

Глава МИД РФ отметил, что при поддержке США, Турции и Саудовской Аравии были созданы условия для возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом. Он напомнил, что первый раунд прошел 16 мая в Стамбуле после паузы.

Директор Центра европейской информации, политолог-международник Николай Топорнин заявлял «Газете.Ru», что Украина может отказаться от второго раунда переговоров с Россией, так как Москва еще не отправила Киеву свой проект меморандума об урегулировании конфликта.

Ранее Эрдоган призвал относиться серьезно к заявлениям Лаврова по Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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