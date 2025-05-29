Политолог допустил отказ Украины от переговоров

Политолог Топорнин: Украина может отказаться от переговоров и перенести их

Украина может отказаться от второго раунда переговоров с Россией, так как Москва еще не отправила Киеву свой проект меморандума об урегулировании конфликта, заявил «Газете.Ru» директор Центра европейской информации, политолог-международник Николай Топорнин.

«[Переговоры] могут и не состояться. Есть такая вероятность. Насколько я понимаю, российская сторона еще не прислала свой вариант меморандума. И, собственно говоря, украинская делегация говорит: «А зачем ехать в Стамбул, чтобы просто получить этот меморандум из рук в руки и все?» <…> Не исключено, что они могут отказаться и перенести это (переговоры. — «Газета.Ru») на момент получения меморандума», — подчеркнул он.

Политолог отметил, что если переговоры все же состоятся, то прорывов и достижений ждать не стоит, поскольку это будет встреча на техническом уровне.

Кроме того, украинский и российский варианты меморандумов по урегулированию ситуации, по мнению Топорнина, будут принципиально различаться, и пока непонятно, «как их примирить в одном документе».

Политолог также считает, что после возможной встречи России и Украины 2 июня не стоит ожидать существенных изменений, так как происходит интенсификация боев на фронте и атак украинских беспилотников на территорию РФ.

«Обе стороны проводят эти встречи для того, чтобы понравиться Вашингтону, чтобы не портить отношения с [президентом США] Дональдом Трампом», — подытожил Топорнин.

28 мая глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта может состояться в Стамбуле 2 июня. Министр отметил, что при поддержке США, Турции и Саудовской Аравии были созданы условия для возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом.

Первый раунд переговоров прошел 16 мая в Стамбуле после трехлетней паузы.

Ранее Эрдоган призвал относиться серьезно к заявлениям Лаврова по Украине.