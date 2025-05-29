Эрдоган призвал относиться серьезно к заявлениям Лаврова по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал серьезно относиться к заявлениям министра иностранных дел России Сергея Лаврова по Украине. По словам турецкого лидера, они вселяют надежду на мир, пишет РИА Новости.

В частности, Эрдоган напомнил о словах Лаврова, который сказал, что Россия хочет провести второй раунд переговоров с Украиной в Стамбуле.

«Это заявление министра иностранных дел России Лаврова не стоит недооценивать. Это заявление еще больше укрепило нашу надежду на мир», — сказал турецкий лидер во время общения с журналистами в самолете по возвращению из Азербайджана.

Эрдоган также заявил, что Анкара находится в постоянном контакте с Москвой и Киевом и призывает их не упускать возможности для установления мира. Президент Турции подчеркнул, что путь к урегулированию конфликта лежит «через большую дипломатию и диалог», и призвал как можно скорее «потушить этот пожар».

28 мая Сергей Лавров сообщил, что второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта может состояться в Стамбуле 2 июня.

Глава МИД РФ отметил, что при поддержке США, Турции и Саудовской Аравии были созданы условия для возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом. Он напомнил, что первый раунд прошел 16 мая в Стамбуле после паузы.

Ранее Зеленский упрекнул Россию в затягивании переговоров.