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Трамп смягчил приговор главарю чикагской банды по просьбе Канье Уэста

Рэпер Канье Уэст поблагодарил Трампа за освобождение Ларри Гувера
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Daniel Cole/Reuters

Президент США Дональд Трамп сократил шесть пожизненных приговоров главарю чикагской банды «Гангстеры-апостолы» Ларри Гуверу по просьбе рэпера Канье Уэста. Об этом сообщает телеканал NBC.

Гувера переведут из федеральной тюрьмы штата Колорадо в тюрьму штата Иллинойс. Там он продолжит отбывать остаток своего 200-летнего срока. Мужчина был приговорен в 1997 году. Его признали виновным в преступлениях по федеральному уголовному праву.

Группировка «Гангстеры-апостолы» занималась торговлей наркотиками.

Уэст в социальной сети X (бывш. Twitter) поблагодарил Трампа за сокращение приговоров.

«Невозможно выразить словами мою благодарность нашему преданному и стойкому президенту Дональду Трампу за освобождение Ларри Гувера», — написал рэпер.

8 мая стало известно, что Канье Уэст выпустил трек о Гитлере — в День Победы в Европе и США. В клипе к песне снялись темнокожие мужчины, одетые в звериные шкуры и поющие нацистское приветствие хором.

23 мая Канье Уэст опубликовал серию постов о том, что изменил свои политические взгляды. Он заявил, что покончил с антисемитизмом.

Ранее сообщалось, что рэпер Lil Pump потребовал привезти в РФ киевлянина из мема «Гуччи Гэнг».

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