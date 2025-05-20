В сети распространяется предсказание Жириновского о переговорах Путина и Трампа

Опубликовано предсказание основателя ЛДПР Владимира Жириновского о переговорах президентов Российской Федерации и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Фрагментом эфира телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» от 2019 года поделился блогер Кирилл Федоров в Telegram-канале.

Жириновский в 2019 году заявил, что Путин и Трамп могут договориться о судьбе Украины. Эта договоренность, по его словам, будет предусматривать признание Вашингтоном российского суверенитета над Новороссией. Так, считал Жириновский, Трамп сможет восстановить отношения с Москвой, но продолжит давить на европейские страны, которые ему ненавистны.

До этого вице-премьер России Дмитрий Чернышенко предложил издать юбилейное собрание трудов основателя ЛДПР Владимира Жириновского. С инициативой Чернышенко выступил на заседании организационного комитета по подготовке празднования 80-летия со дня рождения первого лидера ЛДПР.

Ранее в России посоветовали Индии и Пакистану прислушаться к пророчеству Жириновского.