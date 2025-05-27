На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский блогер вспомнил предсказание Жириновского о геях в космосе

Блогер Островский нашел в книге предсказание Жириновского о геях в космосе
close
РИА Новости

В книге «Азбука секса», написанной сооснователем ЛДПР Владимиром Жириновским в соавторстве с Владимиром Юровицким, содержится утверждение, что на первых этапах освоения космоса астронавтам придется ограничиваться однополыми отношениями и мастурбацией. Такой находкой поделился автор Telegram-канала «На Youtube уже больше 17ти лет!» Николай Островский.

Блогер вспомнил о книге Жириновского, где тот рассуждает о сексе между людьми. В тексте российский политик или его соавтор поднимает вопрос удовлетворения сексуальных потребностей в закрытом коллективе на космическом корабле или в колонии на новой планете. В книге Жириновского и Юровицкого утверждается, что для освоения космоса нужно отправлять только физически крепких и здоровых мужчин, а также тех, кто не имеет постоянного партнера.

«Нормальный гетеросекс в космосе невозможен, он может появиться лишь на очень далеких ступенях развития космической цивилизации, которых еще не видно», — говорится в книге.

Авторы предположили, что, когда строительство космических баз начнут осуществлять и женщины, их может ждать роль «сексесс», которые будут обслуживать всех членов колонии без дискриминации. Жириновский и Юровицкий подчеркнули, что на этих женщин ляжет огромная ответственность за благополучие микросоциумов.

В середине мая вице-премьер России Дмитрий Чернышенко предложил издать юбилейное собрание трудов Жириновского. С инициативой Чернышенко выступил на заседании организационного комитета по подготовке празднования 80-летия со дня рождения первого лидера ЛДПР.

Ранее в сети распространилось предсказание Жириновского о переговорах Путина и Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами