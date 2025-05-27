Российский блогер вспомнил предсказание Жириновского о геях в космосе

В книге «Азбука секса», написанной сооснователем ЛДПР Владимиром Жириновским в соавторстве с Владимиром Юровицким, содержится утверждение, что на первых этапах освоения космоса астронавтам придется ограничиваться однополыми отношениями и мастурбацией. Такой находкой поделился автор Telegram-канала «На Youtube уже больше 17ти лет!» Николай Островский.

Блогер вспомнил о книге Жириновского, где тот рассуждает о сексе между людьми. В тексте российский политик или его соавтор поднимает вопрос удовлетворения сексуальных потребностей в закрытом коллективе на космическом корабле или в колонии на новой планете. В книге Жириновского и Юровицкого утверждается, что для освоения космоса нужно отправлять только физически крепких и здоровых мужчин, а также тех, кто не имеет постоянного партнера.

«Нормальный гетеросекс в космосе невозможен, он может появиться лишь на очень далеких ступенях развития космической цивилизации, которых еще не видно», — говорится в книге.

Авторы предположили, что, когда строительство космических баз начнут осуществлять и женщины, их может ждать роль «сексесс», которые будут обслуживать всех членов колонии без дискриминации. Жириновский и Юровицкий подчеркнули, что на этих женщин ляжет огромная ответственность за благополучие микросоциумов.

В середине мая вице-премьер России Дмитрий Чернышенко предложил издать юбилейное собрание трудов Жириновского. С инициативой Чернышенко выступил на заседании организационного комитета по подготовке празднования 80-летия со дня рождения первого лидера ЛДПР.

Ранее в сети распространилось предсказание Жириновского о переговорах Путина и Трампа.