Швыткин: РФ может вступить в конфликт с ФРГ из-за передачи Киеву ракет Taurus

Россия может вступить в военный конфликт с Германией, если ФРГ передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus. Об этом заявил в беседе с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин.

По его словам, Россия будет вынуждена ответить на такой акт агрессии со стороны Германии.

«Такой риск есть. Шаг за шагом страны блока НАТО приближаются к третьей мировой войне», — сказал парламентарий.

Он отметил, что если Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат ракеты Taurus, то смогут наносить удары вглубь России, в том числе по Москве. Это вынудит Россию принять «жесткие ответные меры», заявил Швыткин.

Депутат подчеркнул, что РФ будет воспринимать удары по своей территории немецкими ракетами как акт агрессии со стороны Германии. Он призвал Берлин помнить, чем для немцев в 1945 году закончилась ситуация с нанесением ударов по России.

29 мая российский политолог Сергей Марков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается привлечь канцлера ФРГ Фридриха Мерца к удару ракетами Taurus по Крымскому мосту. Если немецкий политик пойдет на такой шаг, то война между РФ и Германией может начаться уже в июне 2025 года, считает эксперт.

По мнению политолога, канцлер может попытаться переложить ответственность за удар ракетами Taurus по Крымскому мосту на Киев. Однако, как считает Марков, Москва воспримет это как прямое участие ФРГ в конфликте против РФ.

26 мая Мерц сообщил, что Германия, Британия, Франция и США разрешили Украине наносить удары дальнобойным оружием по РФ.

Ранее Медведев назвал Мерца «последышем воевавших в Вермахте родственников».