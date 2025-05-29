На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснил, приведет ли удар по Европе к войне с НАТО

Политолог Тренин: удар РФ по Европе не приведет к войне с НАТО
close
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Директор Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ, член РСМД Дмитрий Тренин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Германия прямо втягивается в конфликт с РФ, снимая для Киева ограничения дальности применения средств поражения.

По мнению эксперта, удары Вооруженных сил России по объектам в европейских странах не приведут к вооруженному конфликту со всем блоком НАТО. Он напомнил, что пятая статья в уставе Североатлантического альянса не подразумевает вступления в войну всех участников военно-политического объединения.

«Соединенные Штаты, на мой взгляд, совершенно не готовы, ни президент Дональд Трамп, ни даже те, кто выступают с самыми злыми нападками на Россию, к тому, чтобы их страна стала целью для ответных ударов Москвы», — отметил Тренин.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия, Британия, Франция и США разрешили Украине наносить удары дальнобойным оружием по РФ.

На слова Мерца отреагировал Лавров. Он подчеркнул, что Германия прямо втягивается в конфликт с РФ. Министр назвал эти действия Мерца «нагнетанием напряженности» и «поддержкой войны».

Ранее в Совфеде предрекли уничтожение промышленности Германии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами