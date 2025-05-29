Эксперт объяснил, приведет ли удар по Европе к войне с НАТО

Политолог Тренин: удар РФ по Европе не приведет к войне с НАТО

Директор Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ, член РСМД Дмитрий Тренин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Германия прямо втягивается в конфликт с РФ, снимая для Киева ограничения дальности применения средств поражения.

По мнению эксперта, удары Вооруженных сил России по объектам в европейских странах не приведут к вооруженному конфликту со всем блоком НАТО. Он напомнил, что пятая статья в уставе Североатлантического альянса не подразумевает вступления в войну всех участников военно-политического объединения.

«Соединенные Штаты, на мой взгляд, совершенно не готовы, ни президент Дональд Трамп, ни даже те, кто выступают с самыми злыми нападками на Россию, к тому, чтобы их страна стала целью для ответных ударов Москвы», — отметил Тренин.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия, Британия, Франция и США разрешили Украине наносить удары дальнобойным оружием по РФ.

На слова Мерца отреагировал Лавров. Он подчеркнул, что Германия прямо втягивается в конфликт с РФ. Министр назвал эти действия Мерца «нагнетанием напряженности» и «поддержкой войны».

Ранее в Совфеде предрекли уничтожение промышленности Германии.