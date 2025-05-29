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В России призвали США заставить своих союзников прекратить поставки оружия Киеву

Депутат Красов: США должны заставить союзников прекратить поставки оружия Киеву
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Depositphotos

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в интервью Дума ТВ прокомментировал заявление спецпредставителя президента США Кита Келлога о том, что в Вашингтоне ждут предложений России по мирному урегулированию конфликта на Украине.

По мнению парламентария, Москве не следует торопиться с предоставлением мирного плана.

«Cпешка не нужна в данном случае. А если говорить о практических действиях, пусть (США. — «ГазетаRu») надавят на своих союзников по блоку НАТО, Европейскому cоюзу, чтобы они прекратили поставлять Украине вооружение и военную технику, тем самым подбрасывать дровишки в этот костер», — сказал Красов.

Он подчеркнул, что Россия благодарна США за участие в процессе урегулирования украинского кризиса, и призвал Вашингтон разобраться в его первопричинах.

27 мая Келлог в эфире Fox News сообщил, что Вашингтон получил от Украины список условий для урегулирования конфликта. Аналогичный Штаты ожидают получить и от России, чтобы начать следующий этап переговоров.

Также политик заявил, что необходимо продолжить оказывать давление на Россию. По его мнению, это поможет ускорить переговорный процесс.

Ранее в США заявили о «словесной войне» между Трампом и Кремлем.

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