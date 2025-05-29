На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Западных лидеров предложили отправить под трибунал из-за поддержки Украины

Журналист Репортерфай призвал создать международный трибунал для Запада
close
Violeta Santos Moura/Reuters

Страны Запада должны пойти под международный трибунал из-за поддержки действий киевского режима в отношении мирных жителей Донбасса. Об этом в беседе с ТАСС заявил канадский журналист Алекс Репортерфай.

«Канада и подобные ей страны должны быть привлечены к ответственности. Они финансируют режимы, подобные украинскому, который в течение многих лет нападал на мирных жителей Донбасса. Это не домыслы - это задокументировано. Безусловно, должен быть создан международный трибунал (для Запада – прим. ред.)», — подчеркнул он.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия, Великобритания, Франция и США разрешили Украине наносить удары западным дальнобойным оружием по территории России. Он добавил, что теперь Украина может «обороняться, например, нападая на военные объекты в России».

Как сообщил телеканал Sky News, в ответ министр иностранных дел России Сергей Лавров преподал Мерцу урок.

По данным канала, глава МИД указал на некомпетентность тех, кто пришел к власти в Европе. Кроме того, он заявил Мерцу, что ему «еще многому нужно научиться». Тем самым, пишет Sky News, Лавров подчеркнул пропасть в опыте, которая существует у него с Мерцем — его 22 года против 22 дней канцлера ФРГ.

Ранее в Кремле назвали путаницей заявления о снятии ограничений на дальность ударов Киева.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами